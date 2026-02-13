Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili Hasan Taçoy, partinin layık olmadığı yakışıksız durumlara düşürüldüğünü savunarak, “Temennimiz mevcut yönetimin bir an önce parti tabanının beklentilerini karşılayacak adımlar atmasıdır” dedi.

UBP’lilerin mahkemelerde hak arayışına mecbur bırakılmasının kabul edilemeyeceğini de söyleyen Taçoy, yaşananlardan hala ders alınmadığını ifade etti.

Hasan Taçoy, yazılı açıklamasında Ağustos 2024’teki uyarılarının ne kadar haklı olduğunun bugün bir kez daha ortaya çıktığını kaydederek, “Biz demiştik” demek hiç bu kadar acı ve üzüntü verici olmamıştı” dedi.

Uzun bir süredir yaşananları sessiz ve derin üzüntüyle takip eden “gerçek UBP’liler”in hak etmediği bir darbe daha aldığını savunan Taçoy, “Mevcut yönetimin yanlış icraatlarının yarattığı durum karşısında takındığı tutum en hafif tabiriyle üzücüdür” değerlendirmesinde bulundu.

“Yanlıştan dönmek yerine, yanlışlar yanlış açıklamalarla geçiştirilmek isteniyor” diyen Hasan Taçoy, "mahkeme kararlarıyla tespit edilmiş yasadışılıkların üzerinin örtülmeye çalışıldığını" savundu.

Partililerin mahkemelerde hak arayışına mecbur bırakılmasının asla kabul edilemeyeceğini de söyleyen Taçoy, şöyle devam etti:

“Hala yaşananlardan gereken dersin alınmadığını ve yanlışları sürdürmede büyük bir ısrar içinde olunduğu görüyoruz. O günlerde de yaptığımız çağrımızı bir kez daha yineliyoruz: Geliniz vazgeçiniz artık hepimizi uçuruma sürükleyen yanlışlarınıza son veriniz.”

Mahkeme tarafından karar altına alınmış durum için ‘Biz zaten iptal etmiştik’ demenin yanlışı itiraf etmek anlamına geldiğini de savunan Hasan Taçoy, “Bu saatten sonra yapılması gerekenler bellidir. Temennimiz mevcut parti yönetiminin bir an önce parti tabanının beklentilerini karşılayacak ve yasadışı durumları ortadan kaldıracak adımları zaman geçirmeden atması yönündedir” dedi.