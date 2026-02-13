"31 Aralık'a kadar olan borçlarını 17 Şubat’a kadar kapatmayan abonelerin ses, data ve internet hizmetleri kesilecek"

Telekomünikasyon Dairesi 31 Aralık 2025 tarihine kadar olan borçlarını 17 Şubat’a kadar kapatmayan abonelerin ses, data ve internet hizmetlerinin bilgisayar aracılığıyla kesileceğini duyurdu.

Daire açıklamasında ayrıca, 2025 yılı Ocak ayı sonu itibarıyla 12 fatura dönemi üzeri borcu olan tüm abonelerin hatlarının iptal edilerek aboneliklerinin sonlandırılacağı da kaydedildi.

Açıklamada, “Bu durumda olan abonelerimizin mağdur olmaması için en yakın Telekomünikasyon

Dairesi Muhasebe gişelerine veya antlaşmalı bankalara başvurarak borçlarını kapatmaları rica

olunur” denildi.