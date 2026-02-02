“Mübarek geceler, gönüllerin arındığı, birlik ve dayanışma duygularının güçlendiği özel zamanlardır”

Maliye Bakanı Özdemir Berova, “Mübarek geceler, gönüllerin arındığı, birlik ve dayanışma duygularının güçlendiği özel zamanlardır” dedi.

Berova, bu gece idrak edilecek Berat Kandili vesilesiyle yayımladığı mesajda, mübarek gecenin ülkeye, İslam âlemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve hayırlar getirmesini temenni etti.

Berova mesajında şunları kaydetti:

“Bu gece idrak edeceğimiz Berat Kandili; ilahi rahmetin ve mağfiretin tecelli ettiği, gönüllerimizin arınmasına, manevi hayatımızın güçlenmesine ve birlik duygularımızın pekişmesine vesile olan müstesna bir gecedir.

Manevi duyguların yoğunlaştığı, sevgi, saygı, hoşgörü ve kardeşlik bağlarının güç kazandığı bu özel gecenin; ülkemize, milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve bereket getirmesini diliyorum”