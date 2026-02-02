Girne’de mikrosefali hastası 1 yaşındaki Nafi Kocaman (E) ve Lefkoşa’da sakin 75 yaşında Aysel Virdanen (K) dün yaşamlarını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün akşam saat 19.00 sıralarında mikrosefali hastası olarak makineye bağlı şekilde hayatını sürdüren Nafi Kocaman (E-1), ikametgâhında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Nafi Kocaman’a doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek. Polis soruşturması devam ediyor.

-Lefkoşa’da sakin Aysel Virdanen hayatını kaybetti

Lefkoşa’da sakin Aysel Virdanen dün sabah saat 08.30 sıralarında, ikametgâhında hayatını kaybetmiş olarak bulundu. Virdanen’in ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.