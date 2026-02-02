CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli: 26 Nisan 2026’da erken seçime gidelim, temiz bir sayfa açalım

“Yaptıklarınız unutulmayacak ve hesabı da sorulacak”

“Yolsuzluklar devletin en tepesinde”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, erken seçim çağrısını yineleyerek erken seçim tarihini 26 Nisan 2026 olarak sundu. Hükümetin görevde kaldığı sürede yaptıklarının ve yapacaklarının itibar suikastı olduğunu vurgulayan İncirli, “Gelin 26 Nisan’da bu ülkeyi erken genel seçime götürelim hükümet yenilensin, Meclis yenilensin, Meclis Başkanı yenilensin ve temiz bir sayfa açalım!” dedi ve erken seçimin halkın talebi olduğunu söyledi.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada Başbakanı ve hükümeti sert bir dille eleştirdi. Yolsuzluk, rüşvet iddialarına işaret eden İncirli, “Yolsuzluklar devletin en tepesinde, Başbakanın en yakınındaki insanlara, Meclis başkanına kadar geldi. Bu devlete yapılan bir itibar suikastıdır” ifadelerini kullanarak ülkenin, halkın hatta Ulusal Birlik Partisi’nin bile bu kadar çürümüşlüğü kaldıramayacağını vurguladı.

“Bu Meclis’i size dar edeceğiz”

Sıla Usar İncirli, Meclis Başkanlığı koltuğunda olan Ziya Öztürkler’e görevden ayrılması çağrısında bulunduklarını hatırlatarak Öztürkler’i yine istifaya davet etti ve “Öztürkler’in orada oturmasını kabul etmiyoruz. Bugünden sonra bu Meclis’i size dar edeceğiz. Yaptıklarınız unutulmayacak ve hesabı da sorulacak. Her şey eskisi gibi olacak sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz” dedi.

“Ülkede güvenlik krizi var, çeteler bu hükümet döneminde türedi”

Hükümetin memleketi rezil ettiğini, insanların umudunu kırdığını ve halkta artık güven olmadığına da dikkat çeken CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, “Ülkedeki güvenlik krizi ortada… Siz hükümete geldiğiniz zamandan beri çeteler tetikçiler türedi. İş insanları, bütün sektörler tehdit ediliyor ve bundan siz sorumlusunuz” şeklinde konuşarak sadece yolsuzluk iddiaları ve güvenlik krizi nedeniyle bile hükümetin istifa etmesi gerektiğini söyledi. Sıla Usar İncirli, hükümetin sürekli borçlanmaya devam ettiğini de ifade ederek “Bu borç her yeni doğan çocuğun cebine yazılıyor. Doğan çocuklar sizin borçlarınızla doğuyor” dedi.

“Gelin 26 Nisan’da ülkeyi erken seçime götürelim.”

İncirli, halkın artık erken seçim istediğini, hükümetin bunu görmezden gelemeyeceğini söyledi. Ülkenin daha önce hiç bu kadar büyük çöküş yaşamadığını ifade eden İncirli, halkın hizmet alamadığını, bütün kurumların zayıfladığını belirtti ve erken seçim önerisini açıkladı. İncirli, “Gelin 26 Nisan’da ülkeyi erken seçime götürelim. Hem hükümet hem Meclis hem de Meclis Başkanı yenilensin. Yeni temiz bir sayfa açalım. Bu bizim değil halkın da talebi, halk erken genel seçim istiyor ve bunu kabul etmek zorundasınız bu kadar çürümüşlüğü ne bu ülke ne UBP kaldırır. Yeni, temiz bir sayfa açılması için Meclis’i erken seçim kararına “evet” demeye çağırıyorum. Erken seçimden artık kaçamazsınız, saklanamazsınız bu hükümetin artık gitmesi gerek” dedi.

“Bu hükümet değişmediği sürece yolsuzluklar ve usulsüzler devam edecek”

Konuşmasının devamında Başbakan Ünal Üstel’in ‘ne yaptıysak yapmaya devam edeceğiz ve yapacak daha çok işimiz var’ sözlerini de eleştiren CTP Genel Başkanı İncirli, Ünal Üstel’in belirtmiş olduğu ‘bu işler’ ifadesinin yolsuzluk, hukuksuz, usulsüzlük olduğunu sıraladı ve “Sayın Üstel bu sözleriyle aslında yolsuzlukları kabul ediyor ve yapmaya da devam edeceklerini söylüyor” dedi.

“Madem o kadar temizsiniz bu kadar kirlilik, çürümüşlük etrafınızı nasıl sarıyor?”

İncirli, hükümetin aslında yaptıklarının insanları ayırmak, güven sarsmak, gençlerin göç etmesinin yolunu açmak, nüfus üzerindeki hakimiyeti kaybetmek ve kurumları çökertmek olduğunu ifade ederek “Madem o kadar temizsiniz bu kadar kirlilik, çürümüşlük etrafınızı nasıl sarıyor? diye sordu. İncirli, hükümetin bu kadar yolsuzluğa, usulsüzlüğe ve kirliliğe nasıl bulaştığının cevabını ve hesabını vermek zorunda olduğunu ancak bundan bile kaçtıklarını vurguladı.