CTP Genel Başkanı İncirli: “Erken seçimle halk, adil ve eşitlikçi bir düzene kavuşacak”

“Bu ülkeye zarar veren her kim varsa hesap verecek”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Güvercinlik köyünü ziyaret etti.

Buluşmada CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bölgedeki sorun ve talepleri dinledi. İncirli, burada yaptığı konuşmada, daha önce siyasetin hiç bu kadar kirlendiği, güvenlik ve ekonomik krizin yaşandığı karanlık bir dönem görülmediğini savunarak bu düzene artık ‘dur’ denmesi gerektiğini ve erken seçime gidilmesi gerektiğini söyledi.

İncirli, CTP iktidarının eşitlikçi, adil ve şeffaf olacağını ve bu ülkeye zarar veren her kim varsa hesap vereceğinin de altını çizdi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Tufan Erhürman’ın ‘kapsayıcılık’ temelli yeni bir siyaset anlayışı ortaya koyduğunu hatırlatarak, CTP’nin de bu anlayışı sürdürmeye kararlı olduğunu söyledi.

İncirli, “Biz kimseyi ayırmadan, herkesi kucaklayan bir politika ile yürüyoruz ve bunu sürdürmek için çabalıyoruz. Çünkü CTP’de ayrımcılık yoktur herkes eşittir ve düzenimizi de kimseyi ayırmadan kuracağız.” ifadelerini kullandı.

-“Nüfus sayımı ve kayıt dışılıkla mücadele ilk işimiz olacak”

Ülkenin hiç bu kadar karanlık bir dönem yaşamadığını, siyasetin kirlendiğini, karanlık ilişkilerin ortaya saçıldığını ve her gün yeni bir skandal yaşandığını ileri süren İncirli, kayıt dışılıktan kaynaklı "ciddi bir güvenlik krizi" yaşandığını da söyledi.

İncirli, kayıt dışı olarak biriken bir para olduğunu ve hükümetin, devlet kurumları üzerindeki hakimiyetini kaybettiğini savunarak, bu biriken para ve hakimiyetsizlik yüzünden çetelerin, tetikçilerin arttığını kaydetti. “Biz çocuklarımız güvenli bir ortamda büyüsün istiyoruz, güvensiz ortamı yaratan nedenler ortan kaldırılmalı bu yüzden nüfus sayımı ve kayıt dışılıkla mücadele ilk işimiz olacak” şeklinde konuşan İncirli, halkın CTP iktidarına ihtiyacı olduğunu söyledi.

İncirli, yolsuzluk ve rüşvet iddialarına da işaret ederek “Siyasiler sorumluluk almalı, örnek davranmalı” dedi. İncirli, memlekete zarar veren kim varsa hesap vermesi gerektiğini ve CTP’nin bu işin peşinde olduğunu da sözlerine ekledi.

-“Halk adaletli ve kapsayıcı bir düzen için CTP iktidarını bekliyor”

İncirli, kaynakların boşa harcandığını, devletin harcamalarının gelirlerinden fazla olduğunu ve Maliye’nin sürekli borçlandığını savunarak, bu yüzden hayat pahalılığının ve enflasyonun da arttığını söyledi.

Hükümetin "hizmet veremez durumda" olduğunu, maaşlar artsa bile alım gücünün düştüğünü savunan İncirli, önemli olanın hayat pahalılığı oluşmadan gerekli önlemleri almak olduğunun altını çizdi. İncirli, boş vaatlerle yıllardır halkı kandırdıklarını memlekete zarar verdiklerini öne sürerek, “Halk hizmet almak ve adaletli bir düzen için erken seçimle gelecek CTP iktidarını bekliyor” dedi.

-“Hem merkezi idareye hem de yerel yönetimlere talibiz”

CTP’nin kanatlarının geniş olduğunu, herkesi kucakladığını ve temel ilkelerinin başında eşitlik geldiğini ifade eden İncirli, “Biz göreve hazırız, bütün kadrolarımızla hazırlanıyoruz ve korkmuyoruz. Çünkü biz adaletliyiz, ayrımcılık yapmayacağız toplumu kucaklayacağız ülkenin adil ve eşitlikçi bir düzene ihtiyacı var” şeklinde konuştu.

Siyasetin halk için, halkın faydasına yapıldığını söyleyen İncirli, CTP’nin halk ile beraber politika ürettiğini bu yüzden aralarında canlı, güçlü bir bağ olduğunu vurguladı. İncirli, merkezi idare kadar yerel yönetimlerin de önemli olduğunu belirterek “Biz bu yıl, halkın hak ettiği hizmetleri alabilmesi için ikisine de talibiz ve bu göreve hazırız” dedi

Ziyarette, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’ye CTP Milletvekilleri Şifa Çolakoğlu, Fide Kürşat, Teberrüken Uluçay, Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif ve Gazimağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp eşlik etti.