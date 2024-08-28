Larnaka'ya bağlı Makenzi sahilindeki Kıbrıs Türk malları konusunda kendilerini "gerçek hak sahipleri" olarak adlandıran Rum göçmenlerin (bölgedeki kiracılar), İçişleri Bakanlığı önünde eylem yapmaya hazırlandıkları belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Rum İçişleri Bakanlığı'nın, Makenzi sahilindeki Kıbrıs Türk malı elinde bulunduran ilk hak sahipleri tarafından yapılan usulsüzlükleri tespit etmesi üzerine uygulamaya koyduğu yeni Eylem Planı'nın zor aşamalardan geçeceğini yazdı.

İçişleri Bakanlığı bölgedeki çoğu eğlence mekanı olan binalar (18 bina) için yeni kira sözleşmelerinin imzalanması prosedürlerini başlattığını yazan gazete, kendilerini "gerçek hak sahibi" olarak adlandıran vatandaşlar grubunun, geçtiğimiz gün bir açıklama yaparak İçişleri Bakanlığı'na şeffaflık çağrısı yaptığını ayrıca konu hakkında bilgilendirilmedikleri gerekçesiyle de eleştiride bulunduklarını anımsattı.

Habere göre vatandaşlar grubunun, konu hakkında bilgilendirilmedikleri, aynı zamanda sözleşmeler konusunda kendileri ile uzlaşma sağlanmadığı için bugün saat 12:00'de, protesto için İçişleri Bakanlığı önünde olacaklarını belirtti.

Haravgi gazetesi, Makenzi sahilindeki eğlence mekanlarının kiracılarının, bugün İçişleri Bakanlığı önünde protesto gösterisinde bulunacaklarını yazdı.

Gazete konu hakkında geçtiğimiz gün ortak açıklama yapanların, bölgedeki 18 kiracıdan 9'u olduğunu da belirtti.