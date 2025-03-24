Mağusa Kadın Merkezi Derneği (MAKAMER), Anayasa’nın değiştirilemez, tartışılamaz maddelerine aykırı düzenlemeleri kabul etmediklerini belirtti.

MAKAMER’den yapılan yazılı açıklamada, "Halkın büyük tepkisine rağmen, Cumhuriyetin en temel ilkeleri üzerinde oynanmak istenmektedir." denilerek, “Bugüne kadar sorun olmamış türban konusu, neden şimdi toplumu parçalayacak bir sorun haline dönüştürülmektedir?” diye soruldu.

Kıbrıs Türk halkının laik, demokratik ve çağdaş değerleri benimsemiş ve içselleştirmiş bir halk olduğu; eğitim sistemi ve kurumların da laiklik temelinde yapılandığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"İnanç özgürlüğü, bir dine inanma ya da inanmama hakkını ifade ediyor olsa da, aslında bu özgürlük düşünce özgürlüğünün bir uzantısıdır. Aksi halde, düşünmeden inanmak yönlendirme ya da dayatma olur. Düşünce özgürlüğü; kişinin sorgulama, eleştirme, yorumlama ve farklı görüşleri ifade etme özgürlüğüdür. Eğer kişi farklı inanç sistemlerini öğrenemiyor, tartışamıyor ve açıklayamıyorsa, inanç özgürlüğü sadece kâğıt üzerinde bir haktan ibarettir. Düşünce özgürlüğünün olmadığı toplumlarda inanç tek yönlü dayatılır, birey sorgulama hakkından mahrum bırakılır. Düşünce özgürlüğü yoksa, inanç özgürlüğü bir vitrinden ibarettir."

Gerçek inancın ancak bireyin özgür iradesiyle seçtiği bir yol olduğunda anlam kazandığı ve bu yolun da ancak düşünmenin serbest olduğu bir ortamda mümkün olduğu kaydedilen açıklamada, “Görülen odur ki hükümet edenler, özgürlükleri, hak ve adaleti sadece kendi varlığının devamlılığı olarak görmekte ve bu doğrultuda düzenlemeler yapmaktadır.. Çocuklarımız bu toplumun parçası, geleceği ve güvencesidir. Onları bağnaz, otokratik beyinlere teslim etmeyeceğiz " denildi.

Kıbrıs Türk halkının, 50 yıldır süren Kıbrıs sorunu nedeniyle sosyoekonomik, politik belirsizlikler ve istikrarsızlık kıskacı içinde boğulduğu savunulan ve halkın her zaman en büyük beklentisinin huzurlu ve güvenli bir gelecek olduğu belirtilen açıklamada, toplumun bu ortamı bozanları affetmeyeceği kaydedildi.

Kıbrıs Türk halkının kültürel ve doğal değerleri, anayasal düzeni ve en büyük zenginliği olan hoşgörü kültürünün pervasızca heba edildiği görüşü paylaşılan açıklamada, “Ya bizi gerçekten temsil edin ya da evinize dönün.” çağrısında bulunuldu.