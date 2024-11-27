Mahkeme, hastane ya da izinli aile ziyareti için Rum Merkezi Cezaevi dışına çıkarılan mahkumların kaçmasını önlemek için mahkum transferleri protokole bağlandı.

Fileleftheros’un haberine göre müebbet hapis cezası bulunan bir kuaförün kaçmasından sonra Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Marios Harçiotis’in direktifiyle, biri cezaevi dışındayken mahkumlara eşlik etmek, diğeri de tedavi için hastaneye transfer görevi olan iki ayrı birim oluşturuldu.

Her iki birim de cezaevi dışına çıkması gerekli olan ya da izin verilen ya da çıkışı onaylanan mahkumlara eşlik ve/veya güvenli transfer için belirlenen çok detaylı, net ve sıkı protokolleri yerine getirecek. Bu çerçevede cezaevi dışına çıkarılacak mahkumların eşlikli izin ya da transfer sırasındaki risk düzeyi de özel bir imkanla değerlendirilecek.