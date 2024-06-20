Gazimağusa’nın en güzel balkonu ve bahçesi seçildi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Toplumsal Duyarlılık Merkezi ile Gazimağusa Belediyesi iş birliğinde, “Bahçelerimiz ve balkonlarımızdaki güzellik çevremizdeki gülümsemelere dönüşür” sloganıyla düzenlenen yarışmada bahçe ve balkon fotoğraflarını DAÜ Mimarlık ve İç Mimarlık bölümlerinden öğretim üyeleri değerlendirdi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Sevilay Küçüksu “En güzel balkon”, Medine Daştan ise “En güzel bahçe” kategorisinde ödül almaya hak kazandı.

DAÜ Rektörlüğü’nde düzenlenen ödül töreninde konuşan Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, DAÜ ile uzun zamandır güzel işlere imza attıklarını kaydederken, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Gazimağusa’ya her konuda destek vermeye çalıştıklarını, DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu Gazimağusa’nın DAÜ’den, DAÜ’nün de Gazimağusa’dan ayrı tutulamayacağını, birlik olunduğu zaman şehrin daha iyiye gideceğini kaydetti.