İngiltere Parlamentosunda düzenlenen Maraş ile ilgili etkinlikte insan hakları ve Doğu Akdeniz’deki istikrar için Kıbrıs sorununun adil ve kalıcı çözümünün önemi vurgulandı.

Haravgi gazetesi “Maraş” ile ilgili etkinliğin, Birleşik Krallık Maraş Derneği Başkanı Vasilis Mavru’nun inisiyatifiyle İngiliz Milletvekili Bob Blackman’in iş birliğiyle gerçekleştirildiğini yazdı.

Habere göre etkinlikte, Avam Kamarası ve Lordlar Meclisi üyeleri, diplomatlar ve İngiltere’deki Kıbrıslı Rumlara ait dernek temsilcileri yer aldı.

Etkinlikte yapılan konuşmalarda, “BM kararlarının Türkiye tarafından çiğnenmesi, Türk işgali ve Türk askerinin mevcudiyetinin devam etmesi, göçmenlerin dönüş hakkından mahrum bırakılması” gibi konulara vurgu yapıldı.

Dernek Başkanı Vasilis Mavru konuşmasında Kıbrıs sorununun tarihçesinden bahsederek kapalı Maraş bölgesinde “yasa dışı yapılan faaliyetlerden” de söz etti.

Mavru konuşmasında ayrıca Birleşik Krallık’ın etkin bir rol üstlenmesini de talep etti.