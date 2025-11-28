Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında, başta deprem olmak üzere doğal afetlerle ortak mücadeleyi hedefleyen “Epikendrosis” isimli iş birliği programı devreye girdi.

Politis ve diğer gazeteler, Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Marios Hartsiotis'in programının tanıtımı için dün düzenlenen basın toplantısında konuşma yaptığını yazdı.

Gazete, Hartsiotis'in, programın her iki ülkenin itfaiye ve kurtarma ekiplerinin çağdaş teknolojileri kullanarak doğal afetlerle mücadele etmeleri yönünde eğitim ve iş birliği yapmalarını içerdiğini söylediğini aktardı.

Gazete, söz konusu programın, Rum ve Yunan itfaiyecilerin ilk aşamada eğitim almalarını, ardından da Güney Kıbrıs ve Girit’te eğitim programları gerçekleştirmelerini içerdiğini belirtirken, operasyonların koordinasyonu için Rum Sivil Savunma Teşkilatı’nın güçlendirilmesi, yetkili birimlere modern depremle mücadele aletleri ve kurtarma setlerinin alınmasının da programın hedefleri arasında olduğunu vurguladı.