(Kamalı Haber)- Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekiplerince Lokmacı Kara Geçiş Kapısı’nda gerçekleştirilen “Kangal Operasyonu” kapsamında, 1 kilo 500 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, uyuşturucu madde içerdiğinde inanılan toplam 465 adet hap ile 20 gram ağırlığında toz madde ve satışı yeşil reçeteye tabii olan toplam 112 adet hap ele geçirilirken, tutuklanan Jasmin Sulaıman, Qusai Emad Mohammad Afaneh , Maroua Razzoukı ve Faraj Mohammed Faraj Mohammed mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Tutku Kızıltaç mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 15 Ocak 2026 tarihinde Narkotik Şube tarafından zanlı Jasmin’in Lokmacı sınır kapısından yüklü miktarda uyuşturucu getirdiğine dair bilgi alındığını söyledi. Polis, aynı gün Lokmacı’da pusu görevine başlandığını, zanlının 17.50’de giriş yaptıktan tespit edildiğini, elinde naylon poşette 1 Kilo 500 Gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 440 adet tam, 25 adet yarım mavi renk uyuşturucu madde içerdiğinde inanılan hap, yaklaşık 20 Gram ağırlığında uyuşturucu içerdiğine inanılan mavi renk toz madde ve 112 adet yeşil reçeteye tabi Lyrica marka hap bulunarak emare olarak alınıp, zanlının suçüstü tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucuyu güneyde Rami isimli bir şahıstan alarak kuzeye geçirdiğini, kuzeyde kendisini yanlarında kurt köpeğiyle bekleyerek iki kişiye uyuşturucuları teslim edeceğini söylediğini aktardı. Polis, Jasmin Sulaıman’nın gösterimi ile Lefkoşa’da kurt köpeği ile bekleyen zanlılar Qusai Emad Mohammad Afaneh ve Maroua Razzoukı’nin tespit edildiğini kaydetti. Polis, Qusai Emad Mohammad Afaneh ve Maroua Razzoukı’nin Lefkoşa’da Faraj Mohammed Faraj Mohammed ile birlikte yaşadıkları eve giderek, arama yaptıklarını açıkladı. Polis, yapılan aramada Mohammed’in yatak odasında 400 miligram hintkeneviri olduğu düşünülen madde ele geçirildiğini açıkladı. Polis, Mohammed’in ifadesinde uyuşturucuyu 2 gram olarak 2 bin TL karşılığında Lefkoşa’da tanımadığı bir şahıstan aldığını ve bir miktarını içtiğini söylediğini açıkladı.

Polis, Jasmin Sulaıman’nın yanı sıra 3 zanlının da tutuklandığını belirtti. Polis, Jasmin Sulaıman’nın ifadesinde 10 Ocak 2026’da da yine 1 Kilo 500 Gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 440 adet tam, 25 adet yarım mavi renk uyuşturucu madde içerdiğinde inanılan hap, yaklaşık 20 Gram ağırlığında uyuşturucu içerdiğine inanılan mavi renk toz madde ve 112 adet yeşil reçeteye tabi Lyrica marka hapı kuzeye ithal edip, Faraj Mohammed Faraj Mohammed ve Qusai Emad Mohammad Afaneh’e verdiğini söylediğini aktardı. soruşturmanın yeni başladığını, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini kaydeden polis, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.