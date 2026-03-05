Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) Genel Başkanı ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan, akaryakıt zammını eleştirerek hükümetin zam politikasının “insaf sınırını aştığını” söyledi.

KTAMS’dan verilen bilgiye göre, yazılı açıklama yapan Bengihan, ülkede çalışanlar, emekliler, dar ve sabit gelirliler için ekonomik koşulların günden güne ağırlaştığını söyleyerek, sosyal devlet olmanın ilk koşulunun, adil gelir dağılımı ve gelir ile orantılı vergi yükümlülüğü olduğunu belirtti.

“En üst gelir grubu ile en alt gelir grubuna eşit oranda yansıyan dolaylı vergiler zaten var olan gelir adaletsizliğini daha da büyütmektedir.” diyen Bengihan, hükümet tarafından yapılan akaryakıt zammını “rekor” olarak değerlendirdi.

Zammın, zincirleme olarak birçok ürünün ve hizmetin fiyatına yansıyacağını ve hayat pahalılığını körükleyeceğini savunan Bengihan, “Çalışanların, emeklilerin, dar ve sabit gelirli kesimlerin alım gücünün korunması yönünde hiçbir gailesi olmayan, sadece koltuklarını koruma gailesi ile hareket eden Hükümet halk nazarında miadını doldurmuş, uzatmaları oynamaktadır.” ifadelerini kullandı.

Hükümetin, halkın hayatını kararttığını ve gençlerin gelecek umutlarını yok ettiğini öne süren, Bengihan, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin iktidardan gitmedikçe halkın “rahat yüzü görmeyeceğini” iddia etti.

Bengihan, “Bu yüzden KTAMS olarak halk düşmanı UBP-DP-YDP Hükümeti iktidardan gidinceye kadar mücadele edeceğimizi kamuoyu ile paylaşırız.” dedi.