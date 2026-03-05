Dipkarpaz-İskele ana yolunda seyreden araçta çıkan yangında aracın ön kaputu, motor üst koruyucu kapağı ve motor üzerindeki elektrik kabloları yandı.

Polis açıklamasına göre, Bekir Bolatcan’ın kullanımındaki MB 057 plakalı araçta dün saat 14.30 sıralarında çıkan yangın muhtemelen aracın motor bölümündeki akaryakıt aksamlarından sızan mazotun, sıcak egzoz üzerine damlayıp alevlenmesinden kaynaklandı.

Araç sürücü tarafından, yangın söndürme cihazı ile söndürülen yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.