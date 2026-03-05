Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri’nin gerçekleştirdiği asayiş ve trafik denetimlerinde toplam 3 bin 40 sürücü kontrol edildi; 1 sürücü tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanı içerisinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kahvehaneler, işçi lojmanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu ise, toplam bin 685 araç sürücüsü kontrol edildi ve 188’i yasal hız sınırı üzerinde süratli, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 7’si sigortasız, 4’ü emniyet kemeri takmadan, 10’u muayenesiz, 30’u seyrüsefer ruhsatsız, 15’i aracın ışık kurallarına uymamak ve 80’i diğer trafik suçlarından toplam 336 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 32 araç ise trafikten men edildi.

İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında ise; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrolde ise herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucuda ise, toplam bin 355 araç sürücüsü kontrol edildi; 141’i yasal hız sınırı üzerinde süratli, 5’i alkollü içki tesiri altında, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 8’i sigortasız, 2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 5’i emniyet kemeri takmadan, 4’ü muayenesiz, 27’si seyrüsefer ruhsatsız, 7’si aracın ışık kurallarına uymamak ve 71’i diğer trafik suçlarından toplam 271 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 39 araç ise trafikten men edildi, 1 sürücü de tutuklandı.