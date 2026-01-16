Memur-Sen Başkanı Göktürk Ötüken, Gazimağusa Devlet Hastanesi önünde yaptığı açıklamada, bir ülkede nüfus doğru yönetilmiyorsa, nüfus politikası yoksa güvenlikte, sağlıkta, eğitimde, yargıda kronikleşen sorunların kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Ötüken, Gazimağusa Devlet Hastanesi Laboratuvarı’ndaki personel yetersizliğini gündeme taşımak ve sorunun çözülmesi için yöneticileri uyarmak amacıyla grevde olduklarını ifade etti.

Ötüken, Gazimağusa Devlet Hastanesi Laboratuvarı’nda dört kadrolu çalışandan ancak ikisinin nöbete girebildiğini, 3 geçici çalışanın yüzde elli mesai yapma hakkı olduğunu, bu üç kişiden biri de tekniker olduğu için Kan Bankası’nda görev yapamadığını ifade etti.

Ötüken, Gazimağusa Devlet Hastanesi Laboratuvarı’ndaki personel sıkıntısını çözmek için Sağlık Bakanlığı’nın görevlendirdiği moleküler biyoloji ve genetik kadrosunda çalışan iki kişinin görev tanımında, biyologların Kan Bankası’nda ve diğer bölümlerde yaptığı görevlerin olmadığını söyledi.

Ötüken, “Günün sonunda , mesai bittikten sonra yani 15.30’dan sabah 07.45’e kadar olan nöbetleri 5 arkadaşımız tutabilmektedir. Yani 5 arkadaşımıza 5 günde bir nöbet düşmektedir. Takdir edersiniz ki, gece nöbete bir kişi kalmaktadır. Bu bir kişi Acil’e mi yetişecek, Kan Bankası’nda mı kalacak, laboratuvardaki görevlerini mi yapacak; bunu sorgulamamız gerekmektedir. “ dedi.

Ötüken, nöbeti biten çalışanın nöbetten sonra mesaiye devam etme zorunluluğu olduğunu, bunun insan haklarına aykırı bir uygulama olduğunu vurguladı.

Ötüken, “Dinlenmeden , gece boyu nöbet tutan bir arkadaşın gün boyunca mesaide kalıp hatasız laboratuvarda çalışması mümkün değildir. Biz bu kötü çalışma koşulları ve personel yetersizliğinin ortadan kaldırılması için Sağlık Bakanlığı’ndan 4 biyoloğun derhal Mağusa Devlet Hastanesinde görevlendirilmesini talep ediyoruz.” dedi.