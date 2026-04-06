Reel efektif kurun artışı veya düşüşü Türk Lirası’nın değer kazandığı veya kaybettiği, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını veya düştüğünü gösteriyor.

Endeks, Şubat’ta 102,78 düzeyindeydi.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru endeksiyse şubata göre 2,33 puan artarak 102,03 puanan yükseldi.

MB şu açıklamayı yaptı:

“TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde Türk lirası karşısında, bir önceki aya göre ABD doları ortalama yüzde 1,12 oranında değer kazanırken avro ortalama yüzde 1,09 oranında değer kaybetmiştir.

TÜFE ise bir önceki aya göre yüzde 1,94 oranında artarken, Yi-ÜFE yüzde 2,30 oranında artmıştır.

Sonuç olarak Türkiye TÜFE’si’yle nominal kur sepetindeki değişim endeksin artışına katkıda bulunurken; dünya TÜFE sepetindeki değişim endeksi azaltıcı yönde etkilemiştir.”

Reel değer ne demek?

Reel değer, ekrandaki dolar/lira kurundan (nominal kur) farklı olarak, paranın satın alma gücünü ve ülkeler arasındaki enflasyon farkını hesaba katan bir kavram.

Reel değer, rakamın enflasyondan arındırılmış hali. Eğer Türkiye’de fiyatlar (enflasyon) dolar kurundan çok daha hızlı artıyorsa dolar kuru artmış gibi görünse bile liranın ‘reel değeri’ artıyor (lira pahalanıyor) demektir.