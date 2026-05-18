CNBC-e’nin aktardığına göre tahminler şöyle:

Bir aylık: 46,30 lira

Üç aylık: 48,05 lira

Altı aylık: 51,20 lira

12 aylık: 56,30 lira

Raporda martta yabancı çıkışları nedeniyle baskıda kalan rezerv dinamiklerinin, nisan başından itibaren gerilimin azalması ve ateşkes beklentilerinin etkisiyle daha istikrarlı bir görünüm kazandığı belirtildi.

Fakat kuruma göre rezervler üzerindeki baskının yeniden artması veya bireysel döviz talebinin

güçlenmesi halinde Merkez Bankası doğrudan faiz artırımına gidebilir.

Dolar an itibarıyla (16:53) itibarıyla 45,5794 lira.

Merkez Bankası rezervleriyse geçen hafta 171,5 milyar dolar olarak açıklandı.