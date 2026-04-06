Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 110,20 dolardan satılıyor.

Haftanın son işlem günü 109,74 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 109,03 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,05 artarak 110,20 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 111,43 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik sert açıklamaları ve yatırımcıların Orta Doğu'daki savaşın arz kesintisine yol açabileceğine dair endişeleri etkili oldu.

Brent petrolde teknik olarak 110,12 doların direnç, 109,32 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.