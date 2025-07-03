Limasol’da vücudunun çeşitli yerlerinde ikinci derece yanıklar tespit edilen ve özel bir hastaneye kaldırılan bebeğin ebeveynleri tutuklandı.

Bebeğin 31 ve 35 yaşlarındaki ebeveynlerinin göz altına alındığını yazan Fileleftheros gazetesi, büyükannesi tarafından Limasol’daki özel bir hastaneye kaldırılan bebeğin vücudunda ikinci derece yanıklar ve bariz ihmal belirtileri tespit edildiğini yazdı.

Polis soruşturmasında bebeğin banyoda sıcak su içinde yalnız bırakıldığını ve vücudunda yanıklar oluştuğunu yazan gazete, evdeki yaşam koşullarının da elverişsiz olduğunu belirtti.

Kontrollerde bebekte sıvı kaybı bulunduğu ve kan şekerinin yüksek olduğunun tespit edildiğini kaydeden gazete, durumu ciddi olan bebeğin hayati tehlikenin mevcut olmadığını da kaydetti.

Gazete ailenin diğer çocuklarının da koruma altına alınmasıyla ilgili adım atılması için “Hope for Children” örgütünün bilgilendirildiğini de ekledi.