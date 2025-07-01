Rum Merkezi Cezaevi'nde kötü koşulların hakim olduğu yönündeki iddialar hakkında Rum Merkezi Cezaevi yönetiminden yalanlama geldi.

Alithia gazetesinin haberine göre, Rum Merkezi Cezaevi yönetiminden dün yapılan açıklamada, Rum basınında çıkan, cezaevi sağlık koşulları ve yemeklerinin insanlık dışı olduğu iddiaların gerçek olmadığı kaydedildi.

Kadınlar koğuşundaki bir mahkumun yemeğinden fare kafası çıktığı iddiasının doğru olmadığı, 11.40’ta yemeğini kapalı ambalajda alan kadının 17:00’da gelerek söz konusu şikayette bulunmasının art niyet göstergesi olduğu da ifade edildi.