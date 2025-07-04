Limasol’daki bir inşaat şirketine dün sabaha karşı bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Haravgi gazetesi, bir Rum müteahhide ait olan şirket binasına konan bombanın sabaha karşı 03.20’de büyük bir gürültüyle patladığını ve binanın giriş kısmı başta olmak üzere ciddi hasar gördüğünü yazdı.

Gazete, bombayı koyan şahsın güvenlik görevlileri tarafından fark edildiğini, ancak motorla hızla bölgeden ayrılarak izini kaybettirdiğini belirtti.

Haberde, plakasız olan motorun bir süre sonra tespit edildiği, ancak bombayı koyan şahsın bulunamadığı ve soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

(GE/ŞEB)