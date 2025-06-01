Eurobasket 2025 C Grubu karşılaşmalarının Limasol’daki Spiros Kiprianu Spor Merkezi’nde düzenlenecek olmasının Güney Kıbrıs’a ve özellikle Limasol’a spor turizmi haritasına girme fırsatı olduğuna dikkat çekildi.

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Fileleftheros’un haberine göre 28 Ağustos – 4 Eylül döneminde yapılması planlanan karşılaşmalarda Rum, Yunan, İspanyol, İtalyan, Gürcistan ve Bosna Hersek milli takımları yer alacak. Yunan milli takımının Güney Kıbrıs ve Yunanistan’dan, İtalyan ve İspanyol milli takımlarının da yurtdışından binlerce taraftar çekmesi bekleniyor.