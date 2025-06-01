Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos ile Rum Polis Genel Müdürü arasındaki açıklama ve iddialar Rum basınında yer aldı.

Fedonos’un "Baf’ta uyuşturucu kullanımının arttığı ve Forex kuruluşların ise uyuşturucu kartelleriyle işbirliği yaptığı" şeklindeki açıklamalarının ardından, Rum Polis Genel Müdürü’nün Fedonos’u ifadeye çağırdığı ancak Fedonos’un bunu reddettiği iddiaları basına yansıdı.

Politis gazetesi, dünkü Rum basınında yer alan iddialar sonrasında dün iki sayfalık yazılı bir açılama yapan Baf Belediye Başkanı Fedonos’un, ifadeye çağırıldığının basına sızdırılması sebebiyle Polis Genel Müdürü’ne “ateş püskürdüğünü” yazdı.

Habere göre, Fedonos açıklamasında özetle, bu tür bir bilginin kamuoyuna bilinçli sızdırıldığını, kendisinin bildiklerini anlatmaya hazır olduğunu ancak ifade vermek için Lefkoşa’ya gitmeyeceğini, ifadesini Baf’ta verebileceğini belirtti.

Fedonos, polis genel müdürünün her türlü siyasi yaklaşım da uzak durması gerektiğini vurguladı.