Limasol’da bir moto-kurye daha, verilen siparişi götürdüğü kişilerin saldırısına uğradı ve soyuldu.

Alithia’nın haberine göre cumartesi akşamı meydana gelen olayda, moto-kurye, yemek siparişini teslim etmeye gittiği mekanda üç kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlar moto-kuryeyi darp ettikten sonra parasını, cep telefonunu ve omuz çantasını çaldı.

Limasol Genel Hastanesi’nde ayakta tedavi olan moto-kuryenin şikayeti üzerine pazar sabahı 20 yaşındaki bir kişi yakalandı. Zanlı hakkında, çıkarıldığı mahkemede 8 gün tutukluluk emri alındı. Polis, olaya karışan diğer iki kişiyi arıyor.