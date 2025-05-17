Fielelftheros gazetesi “Ölüm Soruşturmalarında Yargı Müdahalesi” başlıklı haberinde Limasol Kaza Mahkemesi’nin, Doria Varosiotu isimli yargıçtan iki ayrı ölüm soruşturmasında değişikliğe gitmesini istediğini yazdı.

Habere göre yargıç Varosiotui “Kaza mahkemesi başkanına saygı duymakla birlikte bana verilen bu talimatın yerine getirilmeyeceği kanaatindeyim” ifadesini kullandı.

İki ölüm soruşturmasına ilişkin kararların Nisan 2024’te verildiğini yazan gazete bu davalardan birinin trafik kazası neticesinde gerçekleşen bir ölüm, diğerinin ise bir çalışma sırasında iki metrelik bir iskeleden düşme sonucu meydana gelen ölümü konu aldığını da anımsattı.