Kıbrıs Türk Liman ve Taşıt İşçileri Sendikası (Liman-Sen) Başkanı Ajdan Bilgiç oldu.
Liman-Sen’den verilen bilgiye göre, Sendikanın olağan genel kurul toplantısı 5 Aralık’ta yapıldı.
Genel kurulda seçilen yönetim kurulu ve görevlendirmeler şöyle:
"Başkan: Ajdan Bilgiç, Genel Sekreter: Halil Tekbıyık, Mali Sekreter: Rağıp Çelebi, Veznedar: Sonuç Koreli, Veznedar Yardımcısı: Firuz Gürses, Üye: Süleyman Bilgiç, Üye: Ali Can Bolat."
Açıklamada, Gazimağusa Limanı'nın özelleştirilmesinin gündemde olduğuna işaret edilerek Hükümete, Liman-Sen üyelerini düşünerek hareket etmesi çağrısında bulunuldu.
Toplantıda, Liman-Sen'in Hür İşçi Sendikaları Federasyonu'na (Hür-İş) katılması kararı alındığı da belirtildi.