(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçundan tutuklanan Mehmet Bakır ile Mustafa Kuni yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Fırat Uğuroğlu mahkemede olguları aktardı. Polis, 07.07.2025 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinde, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı C.Ö.Ş. Ekipleri tarafından devriye yapıldığı sırada, bisiklet yolunda park halinde şüpheli olarak görülen bir araçta kontrol yapılmak istendiği esnada, konu araç sürücüsü Mehmet Bakır ile araçta yolcu olarak bulunan Mustafa Kuni’nin kaçtığını söyledi. Polis, sürücünün Yakın Doğu Bulvarı istikametine doğru seyrederek polisten kaçmasına müteakip, konu aracın hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarpıp durduğunu söyledi. Polis, zanlıların olay yerine intikal eden ekiplere direndiklerini ve makul güç kullanılarak tutuklandıklarını açıkladı. Polis, araçta yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağrılığında kokain türü uyuşturucu madde, içerisinde uyuşturucu olan sarma sigara izmariti, üzerinde kalıntı olan metal kaşık, vida bulunduğunu belirtti. Zanlıların 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 10 gün ek süre alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini, birçok ifade alındığını ve soruşturmanın tamamlandığını açıkladı. Polis, zanlı Kuni’nin benzer suçtan sabıkası olduğunu, Mehmet Bakır hakkında da 2021 yılından beri ihraç kararı bulunduğunu ancak söz konusu tarihte tespit edilemediğini açıkladı. Polis, aktardığı olgular ışığında zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Talebi değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların davaları görülünceye kadar bir ayı aşmayacak süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.