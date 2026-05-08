KKTC'de ikamet izinsiz kalmak suçundan tutuklanan Nahıd Shuvo, Maria Benarous ve Nour Benarous yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Muhaceret kontrolünde ortaya çıktı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru, olguları aktardı. Polis, 05.05.2026 tarihinde saat 15.05 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesi’ne giriş-çıkış belgesi almak için gelen zanlı Nahıd Shuvo’nun yapılan muhaceret kontrolünde, 29.06.2025 tarihinden itibaren 310 gündür KKTC’de ikamet izinsiz bulunduğunun tespit edildiğini söyledi.

Ortaköy’de tespit edildiler

Polis, aynı gün saat 20.15 sıralarında Lefkoşa Ortaköy’de Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından alınan bilgi üzerine yapılan kontrolde, Lefkoşa’da sakin Maria Benarous’un 30.09.2024 tarihinden itibaren 582 gündür, Nour Benarous’un ise 23.01.2026 tarihinden itibaren 72 gündür KKTC’de ikamet izinsiz bulunduğunun belirlendiğini kaydetti.

7 gün ek tutukluluk verildi

Polis, zanlıların tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, ilgili dairelerde araştırma yapılacağını belirterek mahkemeden 7 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.