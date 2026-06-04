Kamalı Haber

Lefkoşa’da meydana gelen müstahdem tarafından sirkat suçundan tutuklanan M.Ö. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Memuru Doğukan Can olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, zanlının 2026 Ocak ayı içerisinde Lefkoşa’da satış elemanı olarak çalıştığı telefon mağazasına ait 2 adet 4 bin Euro değerindeki iPhone 17 Pro marka cep telefonunu farklı günlerde Lefkoşa’daki bir iş yerine her biri 1.550 dolara sattığına dair yapılan şikâyet üzerine tutuklandığını söyledi.

Polis, ilk şikâyetin Mağusa Polisine bildirildiğini, konunun 4 Mayıs’ta Lefkoşa Adli Şubeye sevk edildiğini belirtti. Şikâyetin Lefkoşa Adli Şube’ye ulaşmasının ardından iş yeri sahibi A.G.’nin şubeye davet edildiğini kaydetti.

6 Telefonun Satıldığı Tespit Edildi

Polis, yapılan ek soruşturmada iş yerinden 2 cep telefonu dahil toplam 10 adet cep telefonunun sirkat edildiğini, telefonların IMEI numaralarının temin edilerek kimin kullanımında olduklarının belirlenmesi amacıyla telefon şirketlerine yazı yazıldığını açıkladı.

Polis, başlatılan soruşturma kapsamında aranan şahıs ilan edilen zanlının 28 Mayıs’ta ülkeden çıkış yapacağı sırada Ercan Havalimanı’nda tespit edildiğini kaydetti.

Zanlının iki kez mahkemeye çıkarılarak toplam 6 gün ek tutukluluk süresi alındığını belirten polis, bu süre içerisinde zanlının 2’sini Gazimağusa’da, 4’ünü ise Lefkoşa’da olmak üzere toplam 6 cep telefonunu 3 ayrı iş yerine sattığının tespit edildiğini söyledi.

4 Telefon Hâlâ Aranıyor

Polis, zanlının telefonları satarken imzaladığı evrakların emare alındığını, ayrıca satış anlarına ait kamera görüntülerinin de tespit edildiğini kaydetti.

Soruşturma kapsamında 16 kişinin ifadesinin alındığını belirten polis, satış sırasında zanlı tarafından imzalanan belgelerin incelemeye gönderildiğini ve halen daha 4 cep telefonunun arandığını açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini belirterek zanlının 5 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemeden 5 Gün Tutukluluk Emri

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının soruşturma maksatlı 5 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.