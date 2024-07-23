Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (kokain, Hint Keneviri ve MDMA İçeren Hap) Alma-tasarruf-verme Ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Mehmet Umut Kılınçarslan ve Bahri Baran İbiş bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Fezile Kesat olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, huzurunda bulunan zanlılar Mehmet Umut Kılınçarslan ve Bahri Baran İbiş’in 19 Temmuz 2024 tarihinde, Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, tasarruflarında, yaklaşık toplam 44 gramı satış satışa hazır şekilde paketlenmiş 82 Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 22 adet MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan haplar, yaklaşık 1 Gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 50 euro ve hassas terazi ile birlikte uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 8.000 TL ve 1000 Euro nakit para bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Polis zanlıların suçüstü tutuklandığını, uyuşturucu maddeleri aranan bir şahıstan aldıklarını, bir kısmını içip, 10 gram hintkenevirini 8 bin TL paraya sattıklarını itiraf ettiklerini söyledi. Polis, her iki zanlının ikametgahlarında arama yapıldığını, kanunsuz bir şey bulunmadığını belirtti. Polis, meseleyle ilgili her iki zanlının ifade verip, suçlarını kabul ettiklerini söyledi. Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde 5 kişinin sorgulandığını, 2 kişiden ifade temin edildiğini belirtti. Polis memuru, uyuşturucunun analize, sarılı olduğu paketlerin parmak izi inceleme şubesine gönderileceğini kaydetti. Polis, zanlıların yapmış oldukları beyanların teyit ve tekzip edileceğini, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 7 gün ek süre istedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlıların soruşturma maksatlı 7 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.