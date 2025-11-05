(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu suçundan tutuklanan Letonya vatandaşı Tomas Vincis mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Buğra Ulu mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 4 Kasım 2025 tarihinde saat 12.00 sıralarında Haspolat-Taşkent yolunda narkotik tarafından düzenlenen operasyonda seyir halinde olan zanlının aracının durdurulduğunu söyledi. Polis, araçta yapılan aramada 6 ayrı vakumlu poşette 250 gram kokain olduğuna inanılan madde ve uyuşturucuyu saklamak için kullanılan küçük bahçe küreğinin emare alındığını kaydetti. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, kaydetti. Polis, ele geçirilen madde ile diğer emarelerin analize ve parmak izi incelemesine gönderileceğini açıkladı. Polis, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini, uyuşturucuyu aynı gün Metehan Sınır Kapısından ülkeye ithal ettiğini itiraf ettiğini açıkladı. Polis, zanlının Güney Kıbrıs’ta sakin bir şahıs olduğunu, bu nedenle KKTC’ye hangi sıklıkla geldiğine dair giriş-çıkış kontrolü yapılacağını, uyuşturucuyu ne amaçla getirdiğinin soruşturulacağını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 2 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.