(Kamalı Haber)- Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir süpermarketin kıyafet reyonundan kıyafet ve iç çamaşırı çalan Kongo uyruklu Lofo Chalin mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Yılmaz Sevdalı mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 04.11.2025 tarihinde saat 16.10 raddelerinde Lefkoşa'da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir süpermarketin kıyafet reyonundan muhtelif marka ve modellerdeki 2.674,98 TL değerinde 8 parça konfeksiyon ürününü herhangi bir ödeme yapmadan market dışına çıkararak sirkat ettiğini söyledi. Polis, zanlının aynı gün tutuklandığını, sirkat etmiş olduğu muhtelif marka ürünlerin ve olay anını gösteren kamera görüntülerinin emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının suçunu kabul ettiğini kaydetti.

Zanlının ülkede öğrenci olarak bulunduğunu, sabıkası olmadığını kaydeden polis, ileride davalarında hazır bulunması amacıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 5 bin TL nakit teminat yatırmasına, yurt dışına çıkışının yasaklanmasına ve haftada 2 gün ıspat-ı vücut yapmasına emir verdi.