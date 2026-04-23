Lefkoşa’da, dün gece meydana gelen trafik kazası, yaralanma olmadan hasarla atlatıldı, alkollü sürücü tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, 123 mlgr alkollü olan Diyar Karaca (E-25), yönetimindeki CM 850 plakalı araçla seyrederken, otobüs terminali bölgesinde ATM’ler önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, park halinde bulunan NG 757 plakalı araca çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmadı.

Alkollü içki tesiri altında araç kullanan CM 850 plakalı araç sürücüsü Diyara Karaca, tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.