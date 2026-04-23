Dörtyol’da yapımı devam eden bir inşaatın altıncı katından düşen şahıs hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’dan verilen bilgiye göre, bugün saat 14.15’te Dörtyol’da yapımı devam eden bir inşaatın altıncı katındaki balkonda bulunan ismi henüz tespit edilemeyen erkek şahıs, dengesini kaybedip yaklaşık 19 metre yüksekten düşerek ağır yaralandı.

Olayda yaralanan şahıs kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olay hakkındaki soruşturma devam ediyor.