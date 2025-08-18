Lefkoşa’da saat 20.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Benjamin Emeka Nwankwo (E-26), Necmettin Erbakan Caddesi boyunca MN 136 plakalı salon aracı soldan ikinci şerit içerisinde doğu istikametine doğru kullanırken Dima Süpermarket önlerine geldiğinde, önünde ayni istikamete doğru seyreden plakası meçhul aracı dikkatsiz bir şekilde solundan geçtiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybedip seyir istikametine göre yolun solundan çıkıp 57 numaralı eve ait çöp bidonuna ve demir kapıya çarptıktan sonra yine yolun solunda bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmadan sonra duramayıp yoluna devam eden MN 136 plakalı araç yine solunda bulunan 1 ve 3 nolu boş dükkanlara ait otomatik kepenklere çarpıp durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Benjamin Emeka Nwankwo kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.