(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen “Resmi Evrak Sahteleme, Sahtelenmiş Resmi Evrağı Tedavüle Sürme, Sahtekarlıkla Kayıt Temini ve Sahtekarlıkla Para Temini” soruşturma kapsamında tutuklanan Yenicami Mahallesi Muhtarı Selim Özdemir, eşi Kezban Özdemir, Aycan Yenigür Avano,yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Mehmet Koray Sözer, olguları aktardı. Polis, Yenicami Mahallesi Muhtarı Selim Özdemir, muhasebeci olan eşi Kezban Özdemir ve Aycan Yenigür Avano’nun, Kezban Özdemir adına kayıtlı olan ve içerisinde kiracısı bulunan evleri kullanarak yabancı uyruklu şahıslara, KKTC’de ikamet izni almalarına olanak sağlamak amacıyla sahte kira sözleşmesi ve sahte ikametgâh belgesi düzenlediklerini kaydetti. Polis, zanlıların sahte kira sözleşmelerinin Lefkoşa Vergi Dairesi’ne onaylatıldıktan sonra sahte ikamet belgeleriyle Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesi’ne tedavüle sürüldüğünü kaydetti. Polis, zanlıların bu yolla söz konusu şahıslar adına oturma izni işlemlerinin başlatılmasını ve onaylanmasının sağlandığını belirterek sahtekarlıkla kayıt ve 63 bin 500 TL ile 470 ABD doları temin edildiği açıkladı. Zanlı Selim Özdemir’in yazılı dava tebliğini kabul ettiğini kaydeden polis, diğer zanlıların kabul etmediğini dile getirdi. Polis, Aycan Yenigür Avano’nun, 16 Aralık’ta mahkemeye çıkarılarak aleyhinde üç gün tutukluluk temin edildiğini, bu süre içerisinde doktor kontrolünden geçirildiğini, kan şekeri ve idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle 3 gün hastane gözetim altında tutulduğunu ifade etti.

Zanlının doktorun onayıyla mahkeme huzuruna çıkarıldığı aktaran polis, mahkemeden sonra yatılı tedavisinin devam edeceğini belirtti. Sözer, zanlıların davalarında hazır bulunması için mahkemeden uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, 40’ar bin TL nakit teminat yatırmalarına ve her biri için ikişer kefilin 500 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.