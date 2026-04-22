(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen, “yaralama, kavga, rahatsızlık, vahim zarar, darp” suçlarından tutuklanan İsmail Karaboğa ile Ahmet Kartopu mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Güray Kırcalılar olguları aktardı. Polis, 19.04.2026 tarihinde saat 04:15 raddelerinde Lefkoşa’da, Surlariçi Kuru Çeşme Sokak’ta Ahmet Kartopu ile İsmail Karaboğa’nın henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı kavga ettiklerini, karşılıklı olarak bir birlerinin vücudunun çeşitli yerlerinde vurarak, darp ettiklerini söyledi. Polis, kavga esnasında İsmail Karaboğa’nın Ahmet Kartopu’nun sağ elinin kırılmasına neden olduğunu belirtti. Polis, Ahmet Kartopu’nun ise ağız uzunluğu 11 cm toplam uzunluğu 22 cm olan ahşap saplı bıçak ile Karaboğa’nın sol bacak baldırına 2 kez sokup çıkarmak suretiyle yaralanmasına sebebiyet verdiğini açıkladı. Polis, Karaboğa’nın Lefkoşa Devlet Hastanesinde acil serviste tedavisinin ardından, vahim zarar, darp, kavga, rahatsızlık, kanunsuz bıçak taşıma ve KKTC’de ikamet izinsiz kalma suçlarından tutuklandığını belirtti. Polis, Ahmet Kartopu’nun yaralama, kavga, rahatsızlık, darp suçlarından tutuklandığını belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, ülkede çalışma izniyle bulunan Kartopu’nun uygun bir teminata, ülkede 605 gündür kaçak yaşam süren Karaboğa’nın ise tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, Ahmet Kartopu’nun yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 2 gün ıspat-ı vücut yapmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 600 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Yargıç, Karaboğa’nın ise 60 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine karar verdi.