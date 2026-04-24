(Kamalı Haber)- Alayköy’de meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan Hasan Yalınayak ile Kadir Kıvanç mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Şerife Kutruza mahkemeye olguları aktardı.

Polis, zanlıların 21 Nisan 2026 tarihinde saat 20.30’da Alayköy’de faaliyet gösteren bir petrol istasyonuna girerek, 800 TL çaldıklarını söyledi. Polis, zanlıların 23 Nisan’da tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, iş yeri kameralarının incelemeye alındığını belirtti. Polis, gerekli ifadelerin alındığını, soruşturmanın tamamlandığını ifade etti. Zanlı Yalınayak’ın sirkat suçlarından birçok sabıkası olduğunu kaydeden polis, zanlı Kıvanç’ın benzer suçlar olmasa da birden fazla suç kaydı, askıda davası olduğunu belirtti. Polis, benzer suçlar işleyen Yalınayak’ın tutuklu yargılanmasını, Kıvanç’ın ise uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlılar ise “Çok alkollüydük, istemeden yaptık. Petrole gidip parayı vermek istedik ancak polisi aradılar” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlı Kıvanç’ın yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 30 bin TL nakit teminat yatırmasına, iki kefilin 700’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Yargıç, zanlı Yalınayak’ın ise 30 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.