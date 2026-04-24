(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçundan tutuklana 24 yaşındaki Mehmet Hayri İri yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Murat Kermeoğlu olguları aktardı. Polis, 16.04.2026 tarihinde, saat 15.30 sıralarında, Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen zanlının kullanımındaki araçta ve kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramalarda, tasarrufunda yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü ve hassas terazi bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 6 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis, bu süre içerisinde ele geçirilen emarelerin incelemeye gönderildiğini belirtti. Polis, sorgulanan zanlının ifadesinde 9 ve 15 Nisan tarihlerinde toplam 25 gram hintkeneviri aldığını, maddi durumu kötü olduğu için 15 gramını Lefkoşa’da birçok kişiye satışını yaparak, 15 bin TL aldığını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, evli ve bir çocuk babası olduğunu, KKTC ve TC vatandaşlığı bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 100 bin TL nakit teminat yatırmasına, iki kefilin 600’er bin TL kefalet senedi imzalamasına ve haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına emir verdi.