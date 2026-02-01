Lefkoşa'daki bir eğlence mekanının ön tarafında çıkan kavgada, aldığı darbeden dolayı 21 yaşındaki bir kızın sağ gözünün etrafında kırık meydana geldi.

Polisten verilen bilgiye göre, bugün 03.00 sıralarında çıkan kavgada, A.S.(E-28) ve D.D.(K-22), A.T.(K-21) ile kavgaya girişti, aldığı darbeden dolayı A.T.'nin sağ gözünün etrafında kırık meydana geldi. A.T. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, A.S. ve D.D. ise tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Karaoğlanoğlu'nda bir kişi darp edilmesiyle ilgili iki kişi tutuklandı

Karaoğlanoğlu'ndaki bir restorandın park yerinde 28 Ocak'ta yaşanan darp olayıyla ilgili iki kişi (D.B.(E-23) ve S.F.D.(E-22) tutuklandı. Söz konusu iki kişinin 28 Ocak'ta Y.Y.(E-35)'yi darp ettiği, olayda Y.Y.'nin iki dişinin ve burun kemiğinin kırıldığı belirtildi. Bahse konu iki kişi, olayın Polis'in bilgisine gelmesi üzerine yapılan ileri soruşturmada tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.