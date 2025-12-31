(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen cinsel saldırı suçundan tutuklanan Urfan Alli mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Hasan Kabadayılar mahkemeye olguları aktardı.

Polis, zanlının 26 Aralık 2025 tarihinde saat 16.00 sıralarında Lefkoşa’da Şehit Ahmet Ruso Caddesi üzerinden faaliyet gösteren bir marketin oyun parkı alanı içerisinde 224 promil alkollü içki tesiri altında 15 yaşındaki kızın kalçasını sıkarak cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. Polis memuru, yapılan şikayet üzerine zanlının aynı gün tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlının 27 Aralık’ta mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde kamera görüntülerinin incelendiğini, ifadeler alındığını kaydetti. Polis, zanlı hakkında Lefkoşa Muhaceret Şubesinden araştırma yapıldığını, 7 yıldır ülkede çalışma izniyle bulunduğunun belirlendiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti, değerlendiren Yargıç şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 70 bin TL nakit teminat yatırmasına, iki kefilin birer milyon TL kefalet senedi imzalamasına ve haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına emir verdi.