(Kamalı Haber) - Ercan Havaalanı’ndan ülkeye giriş yaptığı esnada üzerinde uyuşturucu bulunarak tutuklanan Halil İbrahim Zeyrek yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Bilal Altun olguları aktardı. Polis, 24 Aralık 2025 tarihinde 19.45 sıralarında Ercan Havaalanı’ndan ülkeye giriş yapan zanlının üzerinde narkotik ekipler tarafından yapılan aramada sırt çantasının içerisinde 3 adet tütünle karışık toplam 4 gram 555 miligram hintkeneviri içeren sarma sigara bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Zanlının iki kez mahkemeye çıkarılarak, 5 gün ek süre alındığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirtti. Polis, zanlının ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 20 günü aşmayan süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.