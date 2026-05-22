Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB), 110 kilometrelik asfaltlama için, ihaleyi kazanan Salih Köroğlu Construction ile sözleşme imzaladı.

LTB'den verilen bilgiye göre, çalışmalar 1 Haziran'da başlayacak ve maliyet LTB'nin öz kaynaklarıyla karşılanacak.

İhale kapsamında şehrin dört bir yanında 16 bin ton asfalt serilecek. Salih Köroğlu Construction Ltd. ile imzalanan sözleşmenin 74 Milyon TL (1 milyon 212 bin 590 Sterlin) tutarında olduğu ve 5 ayda 110 kilometrelik asfalt serilmesinin öngörüldüğü belirtildi. İhaleye, 2026 yılı 1'nci Etap asfalt kaplama yapım işleri olarak çıkılmıştı.

-İlk 5 ayda 49 sokakta 15 bin ton asfalt döküldü

LTB tarafından, 2026 yılının ilk 5 ayında, Surlariçi, Yenişehir, Küçük Kaymaklı, Göçmenköy, Ortaköy, Kumsal, Hamitköy ve Köşklüçiftlik bölgelerinde altyapı çalışmaları tamamlanan toplam 49 sokakta 15 bin tonluk asfaltlama yaptırıldığı ifade edildi.