Kaçak yaşamla mücadelede ikamet izni bulunmayan 28 kişi tespit edildi
Lefkoşa, Paşaköy ve Gönyeli’de meydana gelen üç ani ölümün sebepleri belirlendi.

Polisten verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da dün bir derneğe ait lokal içerisinde ölü bulunan Ozan Cin’in (E-39) otopsisinde, ölüm sebebinin “sol vertikal rüptürüne bağlı kalp tamponadı” sonucu olduğu belirlendi.

Paşaköy’de, önceki gün evinde ölü bulunan Derviş Ayalı’nın (E-52) otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp damar hastalığı” sonucu olduğu tespit edildi.

Gönyeli’de önceki gün, evinde ölü bulunan Hanife Azak’ın (K-67) doktorundan yapılan soruşturmada, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği, hipertansiyon ve disritmi” sonucu olduğu belirlendi.

Soruşturma devam ediyor.