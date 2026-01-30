Lefkoşa, Paşaköy ve Gönyeli’de meydana gelen üç ani ölümün sebepleri belirlendi.

Polisten verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da dün bir derneğe ait lokal içerisinde ölü bulunan Ozan Cin’in (E-39) otopsisinde, ölüm sebebinin “sol vertikal rüptürüne bağlı kalp tamponadı” sonucu olduğu belirlendi.

Paşaköy’de, önceki gün evinde ölü bulunan Derviş Ayalı’nın (E-52) otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp damar hastalığı” sonucu olduğu tespit edildi.

Gönyeli’de önceki gün, evinde ölü bulunan Hanife Azak’ın (K-67) doktorundan yapılan soruşturmada, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği, hipertansiyon ve disritmi” sonucu olduğu belirlendi.

Soruşturma devam ediyor.