13.01.2025 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde bulunan Halkbank Çemberi üzerinde, Ahmet SİVRİ (E-41) 102 mlgr alkol tesiri altında yönetimindeki ES 744 plakalı araçla güney istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sonunda bulunan elektrik direğine çarpıp takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan ES 744 plakalı araç sürücüsü Ahmet SİVRİ kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Yürütülen soruşturma kapsamında alkollü içki tesiri altında araç kullanmak suretiyle kaza yapan ES 744 plakalı araç sürücüsü Ahmet SİVRİ tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.