13.01.2026 tarihinde, saat 16.00 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Gün Batımı Operasyonu” kapsamında, R.E.J.(K-26)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada; tasarrufunda toplam 2 kilo 600 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.