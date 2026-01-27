Türkiye Badminton Federasyonu tarafından Hatay’da düzenlenen U15 (15 yaş altı) Türkiye Badminton Şampiyonası’nda Lefkoşa Badminton Kulübü sporcuları önemli bir başarıya imza attı. Kulübün iki sporcusu, Türkiye U15 Milli Takımı vizesi alarak milli formayla yarışma hakkı kazandı.

Hatay’da 19–23 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonada, Lefkoşa Badminton Kulübü sporcuları Arın Bolkaner ve Mahmut Postacıoğlu, çift erkekler kategorisinde son 16 arasına kalmayı başardı. Elde edilen bu dereceyle sporcular, Türkiye’de düzenlenecek uluslararası organizasyonlarda Türkiye Milli Takımı forması giyme hakkı kazandı.

Bu sonuçla birlikte, son iki yıl içinde Lefkoşa Badminton Kulübü’nden Türkiye Milli Takımı’na seçilen sporcu sayısı beşe yükseldi.

Arın Bolkaner ve Mahmut Postacıoğlu’nun milli takıma seçilmesiyle birlikte, daha önce Ali Dilekçi, Güney Serinyürek ve Cesur Ege Denerel’in ardından Lefkoşa Badminton Kulübü’nden milli takıma kazandırılan sporcu sayısı beşe ulaştı.

Badminton sporuna geçmişte olduğu gibi son yıllarda da öncülük eden Lefkoşa Badminton Kulübü, elde edilen bu başarıyla Türkiye Milli Takımı’na sporcu kazandırma konusundaki istikrarlı yükselişini sürdürdü.