Kantara-Kaplıca ana yolunda, bu sabahın erken saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre, sürücü Mehmet Genç (E-54), yönetimindeki UY 087 plakalı araçla seyrettiği sırada dikkatsizlik sonucu virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç önce trafik levhasına çarptı, ardından yaklaşık 1,5 metre derinlikteki çukura düşerek çam ağacına da çarptı.
Kazada yaralanan araç sürücüsü, Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.